Líderes da Coreia do Norte e China se reuniram em Dalian, relatam Seul e Xinhua

08/05/2018 | 09:14



O presidente da China, Xi Jinping, teve uma reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na cidade chinesa de Dalian, segundo a mídia estatal chinesa e o porta-voz presidencial da Coreia do Sul.

Kim chegou ontem à cidade portuária, que fica no norte da China, e retornou a Pyongyang nesta terça-feira, de acordo com Seul.

A reunião entre os líderes foi a segunda nas últimas semanas. Em março, Kim fez uma breve visita a Pequim, a primeira desde que assumiu o poder há seis anos.

"Numa atmosfera cordial e amigável, (Xi e Kim) tiveram uma troca abrangente e aprofundada de visões sobre as relações (entre os dois países) e de grandes assuntos em interesse comum", relatou a Xinhua, agência de notícias estatal da China.

A China é o principal aliado da Coreia do Norte, embora o comércio bilateral tenha despencado nos últimos meses à medida que Pequim aplicou sanções econômicas aprovadas pela ONU, em resposta às atividades nucleares e testes com mísseis da Coreia do Norte.

No mês passado, Kim teve um encontro histórico com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e espera-se agora que o líder norte-coreano se reúna com o presidente dos EUA, Donald Trump, possivelmente antes do fim deste mês. Fonte: Associated Press/Dow Jones Newswires.