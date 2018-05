Apesar de escândalo, família Kardashian não irá pressionar Khloé para que ela termine com Tristan Thompson

08/05/2018 | 09:11



A família de Khloé Kardashian pode não estar satisfeita com Khloé Kardashian e Tristan Thompson juntos, mas segundo o TMZ, o clã não irá fazer pressão para que a socialite, que recentemente deu à luz a primeira filha do casal, termine o relacionamento com o jogador de basquete após o suposto escândalo de traição.

Fontes afirmaram ao veículo que a família de Khloé está indignada com toda a situação e acreditam que Tristan a humilhou e a traiu antes de dar à luz sua filha. Mas, as irmãs Kardashians parecem acreditar que o melhor é que a beldade tenha um comportamento civilizado por causa da filha e siga em frente com a situação, por isso a respeitam e acreditam que ela tomará boas decisões por si mesma. Acredita-se ainda que a família sente que jamais poderá perdoar o que Tristan fez com Khloé, mas também não irão tentar boicotar o relacionamento dos dois.

Recentemente, a revista People revelou como tem sido a rotina de Khloé em Cleveland, onde está morando com Tristan e a filha, True. Uma fonte próxima à ela revelou que a nova mamãe é muito prática com sua filha:

- Khloé parece gostar de ter alguém com experiência para ajudá-la, mas ela ainda passa a maior parte do dia com a filha. Ela está ótima. Ela e Tristan têm encontrado com os amigos de vez em quando. Mas, na maioria das vezes, Khloé fica em casa com a neném.

E parece que não há planos dela voltar para Los Angeles, ao lado das irmãs:

- Ela parece gostar de sua vida em Cleveland. Ela anda com a bebê pela vizinhança todos os dias, finalizou o informante à revista.