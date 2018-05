Ernesto Guevara encanta público com sua voz em Santo André

Melodia

Em comemoração a diversas atividades, o Fonte Leone Bar, em Santo André, recebeu o cantor da regiãoDon Ernesto Guevara para garantir o clima musical da noite. Hoje, às 20h, Guevara agita novamente o espaço gastronômico, com show ao lado dos músicos Julio e Jandira Versolato, entre outros.

Oportunidade

Bazar beneficente em prol da Casa Ronald McDonald ABC agitará Santo André, entre hoje e sexta-feira, das 9h às 16h. A atividade, na sede da instituição, contará com a venda de produtos novos e seminovos, entre roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos, e toda a renda será para a entidade.

Prevenção

Saúde e cuidados femininos será o tema abordado, hoje, pela mastologista Andrea Cavalheiro Horta, em seminário promovido pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Mulher de São Caetano. A ação, gratuita, terá outra roda de conversa na próxima terça-feira.

Conhecimento

De olho nas novidades do mercado de tecnologia da informação, o Senac São Paulo promove Circuito de Tecnologia, de hoje até 21 de junho, em diferentes Estados. Em São Bernardo, as palestras e workshops têm datas marcadas para os dias 20 e 21 de junho, sob comando da docente da unidade Olivia Ramos Moraes Braga. Os encontros são gratuitos e necessitam de inscrição.

Novo ciclo

Para celebrar seu b-day, a cirurgiã-dentista Sirlene Grotti, moradora de São Bernardo, estará reunida com amigos, hoje, em espaço gastronômico de Santo André. Com tema glamour para a decoração e a presença do cantor Piero Vieira, a festa encerrará as comemorações. “Nesse aniversário realizei meu sonho de conhecer Machu Picchu, no Peru, ao lado de amigos”, conta.