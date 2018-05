Cavaliers 'varre' Raptors nas semifinais do Leste e 76ers evita eliminação

08/05/2018 | 09:05



O Cleveland Cavaliers e LeBron James voltaram a colocar o Toronto Raptors em férias. Na noite de segunda-feira, a equipe de Ohio eliminou o time canadense pela terceira temporada consecutiva e se classificou à final da Conferência Leste ao derrotar o oponente por 128 a 93, em casa. Com isso, o Cavaliers "varreu" o rival ao fechar a série em 4 a 0.

LeBron teve mais uma atuação brilhante pelo time de Cleveland e quase conseguiu um "triple-double" ao fechar o duelo com 29 pontos, 11 assistências e oito rebotes. E o triunfo foi tão fácil de ser conquistado que o Cavaliers se deu ao luxo de poupar o seu principal astro durante os minutos finais do último quarto.

O triunfo de segunda-feira foi o décimo consecutivo do time de Cleveland nos playoffs sobre o Raptors, que nesse período mudou seu sistema de jogo e elenco, fez a melhor campanha do Leste nesta temporada, mas ainda não conseguiu encontrar um modo de parar o principal jogador da liga norte-americana de basquete.

Kevin Love acrescentou 23 pontos e J.R. Smith fez 15 pelo Cavaliers, que agora poderá descansar, enquanto aguarda a definição do seu adversário na final do Leste, que vai sair do duelo entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers. O time de Cleveland venceu o primeiro quarto por 30 a 26 e ampliou a vantagem nos dois seguintes, ganhos, cada um, por 12 pontos de diferença.

Jonas Valanciunas marcou 18 pontos e Kyle Lowry distribuiu dez assistências pelo Raptors, que ainda perdeu DeMar DeRozan, excluído durante o terceiro período por causa de uma falta flagrante. O brasileiro Lucas Bebê atuou por um minuto pelo time canadense.

Também na noite de segunda-feira, o 76ers evitou ser "varrido" ao superar o Celtics por 103 a 92, na Filadélfia, no Jogo 4 da outra semifinal da Conferência Leste. Agora em desvantagem de 3 a 1 na série, a equipe ainda enfrenta um duro desafio: nunca um time reverteu uma desvantagem de 3 a 0 nos playoffs da NBA.

Dario Saric brilhou ao marcar 25 pontos pelo time da Filadélfia e T.J. McConelll, a novidade na escalação - fez apenas o segundo jogo como titular nesta temporada - se destacou ao somar 19 pontos, sete rebotes e cinco assistências pelo 76ers.

Jayson Tatum liderou o Celtics com 20 pontos, além de ter dado quatro assistências, enquanto Marcus Morris acrescentou 17 e Al Horford acumulou dez pontos e dez rebotes. Os times fizeram um duelo equilibrado nos dois primeiros quartos, com alternância no placar, sendo que o 76ers foi ao intervalo vencendo por 47 a 43. Mas o time da Filadélfia deslanchou a partir do terceiro quarto, chegando a ter vantagem de 18 pontos.

Celtics e 76ers voltarão a se enfrentar na quarta-feira em Boston. Nesta terça-feira, serão disputados dois jogos da semifinais da Conferência Oeste: Houston Rockets x Utah Jazz e Golden State Warriors x New Orleans Pelicans. Rockets e Warriors estão em vantagem de 3 a 1 e avançarão em caso de novo triunfo.