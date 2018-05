'Drácula' sem censura

08/05/2018 | 09:00



Previsto para ser lançado em inglês em outubro, Dracul, um prequel do clássico de Bram Stoker, sairá no Brasil na mesma época pela Planeta. Escrito por Dacre, bisneto do autor e responsável por seu espólio, e pelo escritor J. D. Barker, o livro parte da releitura de partes suprimidas do manuscrito original de Drácula, sombrias demais para 1897, quando foi lançado, e nunca incluídas em outras edições.

Em Dracul, Bram, aos 22, se tranca em uma antiga torre para lutar contra uma criatura diabólica e faz um apanhado dos eventos de sua vida que o levaram até ali: uma infância enferma, uma babá abusiva e as histórias de terror que ouvia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.