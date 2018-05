Dgabc Tv traz em estúdio Tânia Turcato Artista Plástica

Stefanie Sterci



08/05/2018 | 08:30



Diariamente estar mais próximo do leitor é uma das nossas metas. Cumprimos também por meio do DGABC TV, que tem trazido temáticas pautadas pelo nosso webnauta. Um dos últimos programas, contamos com as presenças da miss São Bernardo Amanda Malaquias, a coach de emagrecimento Suélen Canin e a oraculista Karin Hessel. Hoje, às 16h, no facebook/jornaldgabc será possível conferir uma homenagem ao Dia do Artista Plástico com a companhia da profissional do pincel Tânia Turcato, que fará durante o papo uma pintura em tela. Além disso, traremos uma especialista em Linkedin, ferramenta on-line utilizada para busca de emprego, que está tão em alta, mas que carrega vários segredos. Confira, porque a produção prepara muito mais.