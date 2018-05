Obituário - 08 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/05/2018 | 08:47



Santo André



Maria Sebastiana Theo, 79. Natural de Viradouro (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valter Salvador Duarte, 79. Natural de Santo André. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Alves de Almeida, 64. Natural de Ipanema (MG). Residia em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério Parque do Grande ABC, em Mauá.



São Bernardo



Eloísa Moreno Rivas Sanches, 92. Natural da Espanha. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Palmira da Silva Cabete, 91. Natural de Mairiporã (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 5. Cemitério do Horto Florestal, em São Paulo (SP).



Abel Brito Teixeira, 84. Natural de Livramento Brumado (BA). Residia na Vila Alcântara, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



Manoel Pessoa de Melo, 78. Natural de Cupira (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Massao Oshiro, 76. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.



José Carlos Correa, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Alto da Serra, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



Ignez Ambonati Terroni, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.



Sebastiana Silvestre Cavalcante, 72. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



João Batista de Araujo, 71. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



Celina Saraiva Mendes, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Maria de Fátima Silva, 64. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



Luci Conceição Rosa, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Crematório Jardim da Colina.



Osvaldo de Souza Santos, 51. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Paulina Bulgarelli da Silva, 92. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 6. Jardim da Colina, em São Bernardo.



José Tomaz Filho, 87. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



João Moreno Sanches, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Margarida Cunha Araujo, 77. Natural de Rio Claro (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 6. Crematório.



Leon Deni Martins, 73. Natural de Coité do Noia (AL). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.



Amauri Gonçalves dos Santos, 60. Natural de Bocaiuva do Sul (PR). Residiano bairro Fundação, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Manoel Caetano da Silva, 87. Natural de Quipapá (PE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



Joana Cândida da Silva, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Vale da Paz.



Mauá



Maria da Conceição de Sousa, 82. Natural de Itainópolis (PI). Residia no Jardim Canindé, em São Paulo (SP). Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Francisco Marcial Pinto, 73. Natural de Rancharia (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Rosa Amélia Pinheiro Alves, 70. Natural de Uauá (BA). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Maria Dalva Barros da Silva, 68. Natural de Catende (PE). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.



Braz Cabral da Silva, 58. Natural de Aurora (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Maria Regina Gonçalves Dias, 57. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.



Luiz Mariano de Barros, 54. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Stella, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Maria José Cavallaro de Oliveira, 51. Natural de São Pedro do Turvo (SP). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.



Marcileia Aparecida da Silva, 35. Natural de Ubá (MG). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais



Diego Tadeu Barille Lopes, 34. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Adivino Manoel Miranda, 88. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



Neivaldo Silva Brito, 56. Natural de Mauá. Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 5, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.