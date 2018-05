PF cumpre 51ª fase da Lava Jato

08/05/2018 | 07:50



Agentes da Polícia Federal (PF) estão nas ruas na manhã desta terça-feira, 8, para cumprir a Operação Déja Vu, a 51ª fase da Operação Lava Jato. Vinte e três mandados são cumpridos no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, por ordem do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba.

De acordo com a PF, aproximadamente 80 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão, contra alvos investigados por corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, dentre outros delitos.

Os mandados de prisão preventiva são cumpridos no Rio de Janeiro, Paraty, Niterói e Miguel Pereira, todos no Estado do Rio. As prisões temporárias acontecem também no Rio e em Guaratinguetá (SP). Já as incursões de busca e apreensão acontecem, além das cidades citadas, em Jacuecanga, Petrópolis, Duque de Caxias e Areal, no Rio de Janeiro, além de Vitória, capital do Espírito Santo.

As investigações apontam que as propinas proveniente da construtora Odebrecht para a obtenção do contrato investigado neste momento foram destinados a agentes públicos e partidos políticos. O nome da Operação remete ao fato da investigação identificar que o "modus operandi" dos alvos já foi "amplamente revelado pela Operação Lava Jato".

A empresa obtinha contratos junto à Petrobras, em valores superfaturados, mediante o pagamento de vantagens indevidas à executivos e gerentes da empresa petrolífera. Esse dinheiro era repassado através de offshores no exterior.

Os presos serão conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, local no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais alvos da Lava Jato estão presos - e onde permanecerão à disposição da Justiça.