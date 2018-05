Caminho trilhado para Márcio França

Raphael Rocha



08/05/2018 | 07:48



Vereador de primeiro mandato em Rio Grande da Serra, Marcelo Cabeleireiro está no centro do debate no PT local. Até então oposição ao governo de Gabriel Maranhão (sem partido), Marcelo tem votado a favor de projetos do Paço desde que o prefeito anunciou apoio à candidatura do governador Márcio França (PSB) – foi até expulso do PSDB por essa posição. A mudança repentina no Legislativo chamou atenção no diretório local e até entre dirigentes regionais. Marcelo justificou que trocou de lado porque Maranhão está próximo de França. Ou seja, há petistas no berço do partido que acreditam ser mais interessante caminhar ao lado de Márcio França do que apostar numa candidatura própria do PT ao governo do Estado, missão essa liderada pelo ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho.

Caminho aberto

Avançou – e muito – a conversa entre o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e o ex-vereador de Diadema Vaguinho do Conselho (PRB). A ideia do tucano é abrir caminho para seu filho, Thiago Auricchio (PR), em Diadema. Até então, Vaguinho vinha dizendo que não abriria mão de sua candidatura a deputado estadual pelo PRB. Mas como as negociações andaram com o governo de São Caetano, é bem provável que esse projeto seja abortado para ajudar Thiago em solo diademense. Com isso, o PRB na região ficaria sem nomes na corrida por cadeira na Assembleia Legislativa.

Faca e queijo na mão

Estão na pauta de análise dos vereadores da Câmara de Mauá as contas de 2015 da Prefeitura, durante o governo de Donisete Braga (Pros). O exercício foi aprovado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), mas, caso a base governista de Atila Jacomussi (PSB) queira complicar o futuro do ex-prefeito, é possível: basta rejeitar a contabilidade para que o ex-petista seja enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Cidadão andreense

O ex-prefeito de São Bernardo, presidente estadual do PT e pré-candidato do partido ao Estado, Luiz Marinho, recebe hoje o título de cidadão andreense, proposta do vereador Willians Bezerra (PT). Como o Diário tem mostrado, essa honraria se transformou em mimos eleitorais para os candidatos ao governo do Estado – já aconteceu com João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB).

Podemos

Apesar de ter recebido as adesões do ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin e do vice-prefeito de Diadema, Márcio da Farmácia – ambos candidatos a deputado estadual –, o Podemos ainda quebra a cabeça para formatar a chapa de deputados federais. Os principais puxadores de voto da sigla (ex-PTN) são a presidente nacional Renata Abreu, que tentará a reeleição, além dos parlamentares Marco Feliciano e do recém-filiado Roberto de Lucena. Como o partido não deve fazer coligação, a executiva está em busca de outros nomes para compor essa empreitada.

Expectativa

A base aliada do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tem expectativa de saber até o dia 15 para quem o governo vai trabalhar nas eleições proporcionais deste ano. O vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), o ex-secretário executivo do Consórcio Fabio Palacio (PSD) e a primeira-dama Carla Morando (PSDB) são, por ora, as principais apostas dos aliados do chefe do Executivo.

Frente Nacional

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), foi eleito para a vice-presidência de ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), em substituição ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB). No cargo, Auricchio coordenará parceria com a ONU (Organização das Nações Unidas) em 17 projetos de desenvolvimento sustentável.