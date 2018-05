Isis Borge Sangiovani

Gerente de recrutamento da Robert Half



08/05/2018 | 07:25



1 – Qual o primeiro passo para um profissional que deseja se recolocar no mercado de trabalho?

O primeiro passo para maior agilidade na recolocação profissional é identificar as oportunidades. A tarefa é árdua, mas é possível ter notícias sobre vagas em conversas com algum headhunter, em grupos de discussões, em sites de divulgação de vagas, ou ainda por meio do mapeamento de empresas com as quais se identifica verificando no site das próprias empresas as vagas em aberto divulgadas no ‘trabalhe conosco’. Outra opção é trabalhar o networking, que deve permanecer ativo em todos os momentos da carreira. É praticamente um trabalho de investigador, que requer disciplina e esforço.

2 – Como definir a pretensão salarial?

Primeiramente é necessário o cálculo de quanto são os seus custos mensais e a partir daí estabelecer o mínimo necessário para você se manter e quanto seria um valor mais confortável de salário. Nessa definição é fundamental manter-se informado sobre os valores praticados no mercado, por meio de uma pesquisa salarial, mas também estar aberto a ouvir o que a empresa contratante tem a oferecer, levando em consideração o momento do segmento e da companhia em questão. Não é indicado mencionar a pretensão salarial no currículo. Informe apenas quando a empresa pedir. Também não se deve definir um valor muito superior ao seu último salário, pois as empresas não costumam aumentar muito o salário quando comparado ao que você ganhava antes.

3 – Aceitar proposta de trabalho temporário é positivo?

De uns anos para cá as vagas para profissionais temporários têm aumentado, pois elas não são mais apenas aquelas que têm o objetivo de suprir os picos de demanda em períodos sazonais. Existem muitas oportunidades de atuar em projetos estratégicos para as companhias – inclusive para cargos de média e alta gestão. É uma ótima opção e oportunidade para voltar ao mercado de trabalho.

4 – Qual o melhor modelo de currículo?

Independentemente do seu foco, vaga permanente ou temporária, não esqueça que o currículo é o seu cartão de visitas e o chamariz para uma boa entrevista. Ele deve ser claro, objetivo, sem erros de digitação, informação ou gramaticais e com palavras-chave pertinentes à vaga desejada. Vale lembrar que não é necessário mencionar número de documentos no currículo e que o envio de fotos só é indicado se a empresa solicitar. Evite, também, símbolos, gráficos ou qualquer outra imagem que possa poluir o material. Quanto mais limpo, organizado e objetivo, melhor.

5 – Não aceitar proposta de trabalho, mesmo estando há tempos fora do mercado, é negativo para o profissional?

Se a vaga não for a que deseja, a empresa não ir ao encontro de seus objetivos, o salário e benefícios não forem os esperados não tem problema nenhum em não aceitar a proposta. É melhor não aceitar do que ficar pouco tempo e se desmotivar logo depois. Inclusive, pode até correr o risco de perder uma oportunidade de uma vaga que se encaixa mais no perfil.