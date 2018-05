Após briga interna, dupla da Red Bull foca em novos componentes em Barcelona

07/05/2018 | 20:59



Às vésperas do reencontro da dupla da Red Bull nas pistas, o holandês Max Verstappen e o australiano Daniel Ricciardo ignoraram nesta segunda-feira a batida no GP do Azerbaijão e preferiram focar suas atenções nos novos componentes que o time deve apresentar no GP da Espanha de Fórmula 1, no próximo fim de semana.

"Teremos muitas atualizações no carro. Espero que elas sejam positivas para que possamos estar mais próximos dos líderes. Mas é claro que todos vão contar com novidades", disse Verstappen, ansioso pela corrida nos arredores de Barcelona. "Quero ver como o carro vai evoluir desta vez. Pode ser um momento definidor da temporada."

Apesar da expectativa, o holandês diz confiar no bom rendimento que a equipe já vem demonstrando neste início de campeonato. "Acredito que o nosso carro é muito rápido. Mas ainda precisamos dar um passo à frente."

Assim como Verstappen, Ricciardo evitou comentar nesta segunda a batida que envolveu os dois carros na corrida passada. O australiano acertou a traseira do companheiro e ambos precisaram abandonar a prova. Ao fim do GP, a direção da Red Bull conversou com a dupla para "ajustar os ponteiros" dentro do time. Eles escaparam de punição por parte dos comissários da corrida disputada em Baku.

"Barcelona é sempre uma época empolgante do ano porque é o começo da temporada europeia, o momento em que você ver o desenvolvimento dos carros", declarou o piloto australiano, que faturou a vitória no GP da China. "O Circuito de Barcelona é divertido, completamos vários voltas aqui [na pré-temporada] e conhecemos bem o traçado. Não é do tipo chato. Todos gostam de voltar aqui."