Pliskova sofre, mas bate Azarenka e encara Stephens nas oitavas em Madri

07/05/2018 | 20:22



A checa Karolina Pliskova sofreu nesta segunda-feira, mas superou a bielo-russa Victoria Azarenka e garantiu seu lugar nas oitavas de final do Torneio de Madri, na Espanha. Em mais um duelo de ex-líderes do ranking no dia, a atual número 6 do mundo fez valer o melhor momento no circuito para vencer a rival por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/5.

Ainda tentando emplacar uma boa sequência de jogos na temporada, Azarenka não jogava desde o fim de março, quando caiu na semifinal em Miami. Em Madri, fazia sua estreia no saibro neste ano. No entanto, não conseguiu conter o bom ritmo de Pliskova, que vem de título na terra batida de Stuttgart. Ela soma agora sete vitórias consecutivas sobre a superfície.

Neste embalo, a checa começou melhor ao faturar duas quebras de saque no set inicial e abrir vantagem no jogo. Mas, na parcial seguinte, Azarenka "acordou" na partida. Sem ter o saque ameaçado, aplicou duas quebras e cedeu apenas um game à rival para fechar em 6/1 e empatar o confronto.

O terceiro set foi marcado pelo equilíbrio. Cada tenista teve cinco chances de quebra na parcial, mas foi Pliskova quem foi mais eficiente ao obter duas e ceder apenas uma à adversária, atual 98º do mundo e dona de dois títulos do Aberto da Austrália.

Nas oitavas de final, Pliskova terá outra campeã de Grand Slam pela frente. Será a norte-americana Sloane Stephens. A campeã do US Open do ano passado avançou na chave ao superar a australiana Samantha Stosur por 6/1 e 6/3. Pliskova e Stephens vão se enfrentar pela terceira vez no circuito. A americana venceu as duas partidas já disputadas entre elas.

Ainda nesta segunda, a francesa Kristina Mladenovic eliminou a chinesa Shuai Zhang por 6/4, 4/6 e 6/3. Sua próxima adversária será a russa Maria Sharapova.

Número dois do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki conheceu sua próxima adversária ao fim da rodada desta segunda. Será a holandesa Kiki Bertens, que superou a letã Anastasija Sevastova por 6/1 e 6/4.

Outra candidata ao título, a francesa Caroline Garcia também conheceu sua próxima rival. Será a alemã Julia Görges, que bateu a espanhola Lara Arruabarrena por 2/6, 6/4 e 6/2.