Elizabeth Hurley estaria aterrorizada após ter mansão de 28 milhões de reais roubada

07/05/2018 | 19:11



Elizabeth Hurley passou por um susto recentemente! A atriz estava em sua mansão de seis milhões de libras, cerca de 28 milhões de reais, curtindo uma festa ao lado de seus convidados. Mas já na madrugada do último domingo, dia 6, a modelo ligou para a polícia e afirmou que havia sido roubada.

Segundo informações do Daily Mail, os bandidos teriam invadido a residência por um janela no andar de cima e escapado com diversas joias. Eles fugiram assim que notaram que Hurley ligou para a polícia, e ainda estão foragidos. Na investigação, os policiais notaram que o roubo parecia completamente aleatório. Fontes próximas à modelo ainda afirmaram que ela estaria aterrorizada após toda a situação.

Que tenso, não acha?