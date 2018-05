Fiuk relembra críticas à sua atuação em A Força do Querer: - Fiz para dar raiva mesmo

07/05/2018 | 19:11



Fiuk, que no momento está um pouco afastado da mídia, deu uma entrevista ao jornalista Alvaro Leme nesta segunda-feira, dia 7. O astro contou que, por enquanto, está focado em sua carreira como músico, e que por surgirá com novidades em setembro deste mesmo ano. Por isso, relembrou certos momentos de sua trajetória como ator, como quando fez Malhação ID.

- Em Malhação aconteceu uma coisa muito diferente, que eu achei que iria demorar anos para acontecer. Eu não conseguia andar em nenhum lugar. É que agora deu uma guinada. Eu gosto de ser muito simples, então se me der na telha, eu vou comer um pão de queijo às sete da manhã no posto no meio da estrada. Mas agora, dependendo de onde eu vou, eu não saio.

Fiuk ainda confessou que nunca gostou do "outro lado da fama", como ele mesmo diz.

- Por isso que eu mudei um tempo do Rio. Tinham pessoas que inventavam coisas sobre mim, gostavam de fazer isso. Isso eu não sei lidar. Eu entendi que sou cantor, ator e piloto. Me sinto mais à vontade em não sair em nenhuma nota do que sair em uma nota ruim.

A última novela do artista foi A Força do Querer, onde ele interpretou o vilão Ruy. Durante o tempo de exibição da trama, Fiuk recebeu diversas críticas por conta de sua atuação.

- A novela deu um bafafá do caramba. Todo mundo falou de mim. Mas eu estava muito seguro porque eu passei em um teste, eu fui escolhido. Chega uma hora que a gente fala Aceita. E outra, o meu personagem não era bonzinho. Era um vilãozinho chato, eu fiz para dar raiva mesmo. Normal. Acho que as pessoas até confundiram.

Na vida pessoal, o astro é bem família. Prova disso é a sua vontade em ter filhos - muitos filhos!

- Na minha cabeça, com 25 anos eu já ia ter filho e já ia estar casado. Tenho vontade de ser pai. Eu teria uns quatro, cinco. Só para ter a casa cheia, aquela bagunça.

Fiuk, que é do signo de escorpião, ainda citou uma característica sua que é semelhante ao seu Sol.

- Eu gosto [de transar]. Todo mundo transa, eu também.

Por outro lado, como um bom escorpiano, o artista também é um pouquinho amargurado.

- Guardo muita mágoa. Estou lutando muito contra isso. Tem pessoas que eu amo muito, mas que eu me afastei porque vacilaram comigo. Quando você tenta se vingar, isso volta contra você. Então o karma continuou com essas pessoas que fizeram coisas comigo.

Ele ainda revelou que não tem medo de ser sensível.

- Eu sou muito mais sensível do que as pessoas imaginam. Muito mais vulnerável. Quem gosta de mim, acaba cuidando de mim. Me protegendo. Eu sou frágil.