Etanol recua em 12 Estados e no DF, sobe em 12 e se estabiliza em 2

07/05/2018 | 19:06



Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 12 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros 12 Estados houve alta. No Amapá e em Tocantins, as cotações se estabilizaram.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado recuou 1,92% ante a semana anterior, de R$ 2,708 para R$ 2,656 o litro. No período de um mês, os preços do combustível diminuíram 7,52% nos postos paulistas. A maior queda no preço do biocombustível na semana passada foi em Goiás, de 2,56%. A maior alta semanal, de 2,91%, ocorreu no Acre. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve queda de 1,38% no preço do etanol na semana passada.

Além de São Paulo, no período de um mês os preços do etanol recuaram na Bahia, em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina, além do Distrito Federal. O maior recuo foi registrado em Goiás, de 10,32%. O destaque de alta mensal foi o Acre, com 9,80% no período. Na média brasileira o preço do etanol pesquisado pela ANP acumulou queda de 6,39% na comparação mensal.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,099 o litro, em São Paulo, e o máximo individual ficou de R$ 4,799 o litro, no Rio Grande do Sul. São Paulo tem também o menor preço médio estadual, de R$ 2,656 o litro, e o maior preço médio ocorreu no Rio Grande do Sul, de R$ 4,10 o litro.

Competitividade sobre gasolina

Os preços do etanol são competitivos ante a gasolina em postos de Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas. O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hidratado é vendido em média por 68,76% do preço da gasolina e, em Minas Gerais, em 68,30%. Já em Goiás, o hidratado é vendido em média por 63,64% do preço da gasolina e, em São Paulo, em 66,32%.

A gasolina é mais vantajosa no Rio Grande do Sul. Naquele Estado, o preço do etanol atinge 93,36% do cobrado em média pela gasolina.