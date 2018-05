Após brilhar em goleada, Maicon renova contrato com o Grêmio

07/05/2018 | 18:39



A grande atuação de Maicon na goleada do Grêmio sobre o Santos, no domingo, foi premiada nesta segunda-feira com a renovação do contrato do meio-campista. O capitão da equipe, que tinha vínculo somente até o meio de 2019, estendeu sua ligação com o clube gaúcho até 2021.

O acerto foi oficializado um dia depois de Maicon brilhar na goleada de 5 a 1 sobre o Santos, em Porto Alegre. O volante marcou dois gols na partida, um deles em belo chute de fora da área e outro em cobrança de falta. "É o melhor momento da minha carreira. Tive outros bons, mas esse é o melhor. Eu vou continuar trabalhando para melhorar mais", declarou o jogador de 32 anos.

Maicon voltou a brilhar com a camisa gremista após sofrer com lesões na temporada passada. "Depois de tudo que passei no ano passado, voltar agora jogando da maneira que eu estou. Penso que não tinha maneira melhor de acontecer", disse o volante, que chegou ao clube gaúcho em 2015, por empréstimo.

Depois do período de empréstimo, ainda vinculado ao São Paulo, Maicon foi contratado em definitivo pelo Grêmio ao final daquele mesmo ano. Desde então, o volante participou das conquistas da Copa do Brasil de 2016, a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana no ano passado e o Campeonato Gaúcho deste ano.

TREINO - Após a goleada no domingo, o elenco gremista se reapresentou na tarde desta segunda para iniciar a preparação para o jogo contra o Goiás, na quarta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e contra o Internacional, no domingo, pelo Brasileirão. Para o duelo do meio de semana, o técnico Renato Gaúcho deve escalar um time reserva, poupando os titulares para o clássico.

Nesta tarde, apenas o goleiro Marcelo Grohe, dos titulares, esteve em campo. Os demais fizeram trabalho regenerativo na academia. Os outros jogadores participaram de treino técnico liderado por Renato Gaúcho.

Hernane e Paulo Miranda, que estão voltando de lesão, apenas correram em volta do gramado. Mas ainda não devem estar em condições de jogar na quarta. Já o atacante Ramiro é desfalque certo no clássico porque levou o terceiro cartão amarelo no domingo.