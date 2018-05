Técnico do PSG pede respeito contra modesto rival na final da Copa da França

07/05/2018 | 17:35



O técnico Unai Emery pediu atenção ao Paris Saint-Germain e respeito pelo modesto Les Herbiers na final da Copa da França, nesta terça-feira, no Stade de France. O rival disputa apenas a terceira divisão do futebol francês e é considerado o grande azarão da competição nacional.

"Será necessário estar bem concentrado. Ser competitivo durante 90 minutos será a maior demonstração de respeito que poderemos fazer", disse o treinador do PSG. "Nos preparamos para esta partida como sempre fazemos: analisando o oponente. Mas não é um jogo como outro qualquer. Estamos cientes da importância da Copa da França."

Apesar do grande abismo que separa as duas equipes, o técnico tentou se esquivar do favoritismo. "O Les Herbiers também fez por merecer para chegar até aqui. Este é o charme da Copa da França. Eles levarão seus torcedores e nós levaremos os nossos. O estádio estará cheio."

No estádio, Emery terá dois torcedores de luxo. Machucados, Verrati e Neymar vão acompanhar a partida das tribunas. Serão as duas únicas baixas da equipe de Paris. "Será um belo dia e uma grande final. Todos do PSG têm grande desejo e motivação para conquistar este título, com grande respeito", disse o técnico.

Com o título do Campeonato Francês já garantido, o PSG entrará em campo nesta terça em busca do 12º título da Copa da França. O time é o recordista de conquistas da competição, com 11 troféus. Já o Les Herbiers disputará pela primeira vez uma final deste nível. De orçamento modesto, a equipe não tem títulos nacionais no currículo.