07/05/2018 | 17:30



De acordo com o Sindigás, a Petrobras informou que fará reajuste entre 5,8% e 8,6% no preço do GLP empresarial (embalagens acima de 13 quilos). O aumento irá variar de acordo com o polo de suprimento e entra em vigor a partir de 0h desta quarta-feira, 8 de maio. Pelas contas do Sindigás, com o novo reajuste, o ágio em relação ao preço praticado no mercado internacional alcança 31%.