Taylor Swift leva duas mil crianças adotadas para assistir a show

07/05/2018 | 17:11



A cantora Taylor Swift convidou duas mil crianças adotadas e suas famílias para assistir ao ensaio do último show da turnê de seu álbum reputation na noite do último sábado, 5. O evento ocorreu no University of Phoenix Stadium, casa do time de futebol americano Arizona Cardinals.

Ken Tram, um aspirante a pastor do Arizona, nos Estados Unidos, escreveu em seu Twitter que Taylor cantou o show inteiro de aproximadamente duas horas e ainda passou outras três tirando foto com as crianças e distribuindo autógrafos.

"Obrigado, Taylor Swift, por permitir que fôssemos os primeiros a assistir ao show. Ela um show particular para crianças adotadas e famílias adotivas, além de liberdade para andar pelo estádio, comprou pizza para todos, tirou fotos e distribuiu autógrafos. Nossas filhas te amam!", escreveu Ken Tram em seu Twitter.

O álbum reputation foi lançado em 2017 e é o sexto álbum de estúdio da cantora. Ao lado de Divide, de Ed Sheeran, foi um dos dois únicos álbuns a vender mais de um milhão de cópias naquele ano.