Boa Vista SCPC: vendas para o Dia das Mães devem crescer até 5% em 2018

07/05/2018 | 17:10



As vendas para o Dia das Mães, segunda data mais importante para o comércio varejista depois do Natal, devem crescer entre 4,5% e 5% neste ano em relação ao registrado em 2017, segundo a Boa Vista SCPC. "Caso esta alta significativa se comprove, o Dia das Mães em 2018 seguirá a tendência das últimas datas comemorativas, de crescimento nas vendas na comparação com as de anos anteriores", afirma a entidade em nota.

O economista Flávio Calife, responsável pela projeção, explica que a melhora das condições financeiras dos consumidores deve impulsionar as vendas. "Esta expectativa se deve a uma melhora do cenário econômico que reflete não só no aumento de postos de trabalho, mas também no mercado de crédito", complementa o economista.

No ano passado, as vendas para o Dia das Mães reverteram perdas registradas nas festividades anteriores. "Depois de dois anos de queda, as vendas voltaram a crescer no ano passado. Em 2017 o comércio nessa data cresceu 1,6%. Em 2016 recuou 4,6%. Em 2015 caiu 1,2% e em 2014 houve um crescimento de 2,7%", lembrou Calife.