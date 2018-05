Maisa Silva irá viver princesa moderna em filme

07/05/2018 | 17:11



Maisa Silva anunciou por meio de seu Twitter seu mais novo projeto: um filme! A atriz e apresentadora, que recentemente emprestou a sua voz para Touro Ferdinando, será a protagonista de Cinderela Pop, livro de Paula Pimenta que ganhará uma adaptação cinematográfica. O anúncio foi feito por meio do site oficial da escritora:

Tenho uma novidade maravilhosa pra vocês... Vem aí o filme de Cinderela Pop e quem vai fazer o papel da DJ Cinderela é a fofa da Maísa! Não é demais? As filmagens começam em junho! Quem já está na maior ansiedade aí?!

Maisa, sempre divertida, também se pronunciou usando o Twitter e escrevendo o seguinte:

Muito feliz em falar pra vocês que vou fazer parte desse projeto tão lindo, que vai transformar um livro que eu devorei em algumas horas, em um filme protagonizado por mim! @paulapimenta obrigada por acreditar que eu posso ser sua Cinderela Pop!

A história do livro gira em torno de Cintia, que morava com os pais em um castelo enorme. Porém, um dia o castelo desmorona, seus pais se separam e ela vai viver com a tia. Sem acreditar mais no amor, ela um dia se encontra com seu príncipe, que vai fazer de tudo para conquistá-la.