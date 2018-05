Santo André sedia evento para quem quer morar no Canadá

Do Diário OnLine



07/05/2018 | 15:48



Santo André sediará no próximo dia 20 o Expocanada, evento gratuito voltado para quem pretende morar, estudar ou investir no Canadá. O evento será realizado no Hilton Garden Inn, onde será possível conversar diretamente com colleges e universidades canadenses, especialistas em start ups, empreendedorismo, tecnologia e opções de investimento no país.

O evento é promovido pela Canada Intercâmbio e proporcionará ainda ciclo de palestras com temas sobre mercado imobiliário, desenvolvimento para carreira e sucesso profissional, graduação e especialização, empregos, saúde pública canadense, processos de imigração e empreendedorismo.

Dentre as 17 instituições canadenses confirmadas estão Ed Santos Immigration, Federação de Negócios Brasil-Canadá, Niagara College Canada, Sheridan College, Seneca College, Conestoga College, Fanshawe College, Humber, Vancouver International College, entre outras.

Os interessados devem se inscrever através do site do evento.