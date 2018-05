Departamento do Tesouro dos EUA impõe sanções a empresas de Venezuela e Panamá

07/05/2018 | 15:25



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que impôs sanções econômicas contra 20 empresas da Venezuela e do Panamá controladas por três venezuelanos identificados por Washington como narcotraficantes.

Em nota, o órgão aponta o venezuelano Pedro Luis Martin Olivares como um "significante narcotraficante estrangeiro" e acrescenta que Walter Alexander Del Nogal Marquez e Mario Antonio Rodriguez Espinoza oferecem apoio financeiro, logístico e tecnológico às suas atividades de narcotráfico.

O comunicado acrescenta que Martin é ex-chefe de Inteligência Financeira para o então Diretório Nacional de Inteligência e Serviços de Prevenção (Disip) em Caracas, hoje conhecido como o Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência (Sebin).

"Corrupção sistêmica e um colapso no domínio da lei são características definidoras do governo da Venezuela", afirma na nota o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin.

"Nós negaremos a oficiais corruptos do regime venezuelano o acesso ao sistema financeiro dos EUA à medida que trabalhamos com parceiros internacionais para apoiar o povo venezuelano na restauração da democracia e em um retorno à prosperidade", completa.