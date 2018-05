'Resultado é fruto de bom astral', diz Temer sobre dados da Anfavea

07/05/2018 | 15:13



Comentando o crescimento de 40,4% na produção de veículos em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o presidente Michel Temer atribuiu o resultado ao "bom astral" dos setores empresariais no País.

Temer participou nesta segunda-feira, 7, da abertura da Apas Show, feira do setor de supermercados realizada na capital paulista. Ele disse que estava satisfeito com a "animação" dos participantes do evento e que havia acabado de receber a notícia sobre os dados de produção de veículos, divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

"Vejam que tudo isso, os dados, é fruto deste bom astral que domina esta reunião", afirmou Temer, declarando estar "revigorado" com o desempenho da economia no Brasil. Ao se referir ao dado, no entanto, o presidente se confundiu afirmando que o índice revelado era referente ao mês de maio.