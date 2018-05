Fátima Bernardes responde carta que Maria Ribeiro escreveu: - Ficou tudo bem

07/05/2018 | 15:11



Maria Ribeiro está lançando seu novo livro Tudo o que eu queria dizer, mas só consegui escrevendo, composto por desabafos e cartas da atriz para diversas pessoas.

Um dos desabafos foi feito para Fátima Bernardes. E a atriz esteve no programa Encontro para divulgar seu livro nesta segunda-feira, dia 7. Como não poderia deixar de ser, a apresentadora comentou sobre a carta, um pedido de desculpas por uma vez em que as duas se encontraram em uma sapataria e Maria abraçou Fátima dizendo que ia ficar tudo bem - isso logo depois de a jornalista ter se separado de William Bonner.

Fátima questionou aquele pedido de desculpas, pois, para ela, não havia motivo para se desculpar. Maria disse:

- Eu fui totalmente sem noção, Fátima, eu não tenho essa intimidade com você.

Fátima contou que ficou muito feliz com a atitude da atriz.

- Ela só me abraçou e falou que vai ficar tudo bem. Olha que coisa maravilhosa. E realmente ficou tudo bem.

A apresentadora terminou dizendo que as duas só não são mais amigas por não terem tempo.

- Mas a hora que você quiser, me chama para um café. Adoro tomar café!

As cartas, no entanto, não terminaram por aí. Maria também escreveu para Eliane Giardini, o que compartilhou em seu Instagram. As atrizes possuem o mesmo ex-marido, o ator Paulo Bertti e, por isso, Maria escreveu:

Eliane, eu achava que você me odiava. E eu, além do ciúme, tinha pânico de te encontrar na rua. Eu te achava f**a e gata e uma grande atriz e mulher. Eu não me achava uma mulher de jeito nenhum. Não é que eu não me achasse. Eu não era.

Na legenda da publicação, Maria contou que esta talvez seja a carta mais importante de seu livro, por dizer algo que ela jamais teria conseguido dizer pessoalmente.

Guardei por muitos anos essa declaração de amor. E me fez um bem imenso escrever para Eliane.

Segundo o jornal Extra, Eliane comentou na publicação da atriz, respondendo:

E eu amei o que me disse escrevendo. Me emocionei muito. Somos uma família antes de tudo. Você é uma grande escritora Maria. Parabéns.

Maria ainda respondeu ao comentário, dizendo Melhor família.