Atriz Karina Bacchi apoia a doação de leite materno

A atriz Karina Bacchi já mostrou que está entre as mães famosas mais corujas. Desde o nascimento de seu filho Enrico, ela sempre posta em suas redes sociais fotos que retratam tamanho amor e carinho por seu pequeno agora com 8 meses. Mas hoje, ela fez um post diferente, em apoio à doação de leite materno.

“Quem acompanhou meu dia a dia no nascimento do Enrico viu que amamentei em livre demanda. Sei que foi super importante para a saúde do Enrico tanto que o amamento até hoje. Essa é a vontade de muitas mães mas que, por diversos motivos, algumas não conseguem amamentar. É uma crise difícil de atravessar e que, com a ajuda de outras mães e do trabalho maravilhoso dos bancos de leite, muitas mulheres conseguem acesso a leite materno para dar aos seus bebês!”, comentou em suas redes sociais.

Hoje, o Brasil possui a maior rede de bancos de leite do mundo com 221 unidades em todos os estados, além de 186 postos de coleta, mas, mesmo com o total de doações, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano consegue suprir apenas cerca de 60% da demanda para recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva. Às vésperas do Dia das Mães, a Panasonic lança a campanha “Conserve o Amor” em incentivo e apoio à doação de leite materno na qual reforça importância de manter o leite em refrigeração adequada em casa e no banco de leite, etapa fundamental para que a doação não seja perdida e que o alimento chegue aos bebês.

Toda mulher que amamenta é considerada uma possível doadora de leite; basta estar saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira no processo. Quem estiver amamentado e quiser doar deve procurar o banco de leite mais próximo ou ligar para o Disque Saúde 136.

Sobre a Panasonic do Brasil

A Panasonic é líder mundial no desenvolvimento e criação de tecnologias e soluções eletrônicas para clientes residenciais e não residenciais. No Brasil, possui três unidades fabris. Além da produção de TVs, eletrodomésticos, câmeras, pilhas e baterias, a empresa comercializa no país produtos importados, como câmeras, sistemas de segurança, broadcasting, entre outros. Com o objetivo criar uma vida e um mundo melhores para os seus clientes, a empresa inova constantemente e oferece produtos e serviços que proporcionam maior a qualidade de vida. Menor consumo de energia, redução de emissão de CO2, e apoio a ações em prol do meio ambiente são alguns compromissos públicos da Panasonic. Para mais informações sobre a empresa no Brasil, acesse: www.panasonic.com/br. Acompanhe a empresa também no Facebook: http://www.facebook.com/panaso nic.br e pelo Youtube: www.youtube.com/panasonicbrasi l.