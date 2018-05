Motorista é feito refém durante roubo de carga na Linha Vermelha

07/05/2018 | 14:41



Um motorista de um furgão que levava uma carga de celulares foi feito refém na manhã desta segunda-feira, 7, na Linha Vermelha, uma das principais vias de acesso da cidade, quando bandidos armados de fuzis AK-47 interceptaram o veículo para roubar os celulares. Vários disparos foram feitos, levando pânico aos motoristas que circulavam pela via. Muitos abandonaram os carros e se esconderam atrás das muretas.

Ao perceberem que o furgão contava com uma escolta de segurança, os bandidos fizeram o motorista de refém e o levaram para o Complexo da Maré junto com a carga roubada. Após duas horas, o motorista foi liberado na comunidade. "Ele já está sendo encaminhado à delegacia", informou, em entrevista ao RJTV, o delegado responsável pelo caso, Marcus Neves.

De acordo com informações do 22º Batalhão da Polícia Militar (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o motorista foi liberado ileso. O nome da vítima não foi divulgado. O prejuízo com o roubo também não foi informado.

PM baleado

Um policial militar foi baleado neste domingo, 6, durante cerco feito para prender suspeitos de roubo de carga na Via Dutra, nas proximidades de Mesquita, na Baixada Fluminense.

Segundo a PM, o militar foi baleado no braço por criminosos que tentavam fugir com o caminhão e a carga. A corporação não informou o que era carregado pelo veículo nem a identidade do policial atingido, que foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O quadro dele é estável.