Governo vai avaliar venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados

07/05/2018 | 14:17



O presidente Michel Temer afirmou, nesta segunda-feira, 7, que vai avaliar uma proposta de autorizar supermercados a venderem medicamentos isentos de prescrição médica. O emedebista participou da abertura da Apas Show, feira do setor na capital paulista.

O pedido foi feito pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, que solicitou a Temer trabalho na base aliada do governo para acelerar a votação da proposta no Congresso Nacional. Ele disse que a medida geraria empregos e diminuiria em 30% o valor do produtos.

"Levarei em conta esta proposta de supermercado vender aqueles medicamentos que não exigem prescrição médica, vou examinar esse assunto", disse Temer.

Temer citou que o setor de supermercados registrou aumento de 2% nas vendas no primeiro trimestre do ano e disse que os empresários podem se preparar para mais incremento nos resultados. "Os senhores podem se preparar para vender cada vez mais porque a confiança da economia está de volta, o Brasil com todas as dificuldades retomou o caminho do crescimento", disse o presidente, acrescentando que "não é um crescimento qualquer", mas "sustentado no tempo".

Antes da fala de Temer, organizadores do evento destacaram que era a primeira vez que um presidente da República participava da Apas Show. Temer afirmou que fez questão de aceitar o convite porque via na segunda-feira, "o primeiro dia da semana", uma oportunidade para começar a semana com animação.