Luana Piovanni esclarece briga de seis anos atrás com youtuber no Twitter

07/05/2018 | 14:11



Luana Piovani marcou presença no canal de Matheus Mazzafera para que ambos pudessem esclarecer melhor e pedir desculpas um ao outro por causa de uma discussão no Twitter, que aconteceu seis anos atrás. Para quem não sabe, o youtuber estava começando a carreira artística e havia estampado a capa da G Magazine. Durante a festa de lançamento, Luana usou o Twitter para provocá-lo e escreveu o seguinte:

Matheus, seu It Gay, cadê seus amigos famosos na festa?

Como resposta, ele escreveu:

Elas devem estar ocupadas com o seu chá de bebê, sua vaca.

Na época, Luana estava grávida de Dom, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Pedro Scooby.

Matheus continua:

- Eu me arrependi logo depois, Luana, porque eu, Matheus, odeio treta, eu odeio ficar mal com as pessoas. Então eu me arrependi porque foi uma bobeira sua, foi uma bobeira minha, que a internet explodiu.

Nisso, a atriz, além de explicar que foi um comentário fútil, burro, mesquinho, machista, contou o que a motivou a escrever aquilo para alguém que ela mal conhecia:

- Eu sempre conhecia a sua imagem sempre perto de todas as nossas divas da Victoria's Secret. E a imagem que eu tinha de você era de uma pessoa que sempre estava muito ligada à futilidade porque eu via você sempre nos lugares mais chiques, mais caros, com as roupas mais do lançamento, sempre brindando festas e acontecimentos que existiam e eu nunca via você falar de alguma outra coisa ou postar alguma outra coisa, que fosse um pouco mais humana, digamos assim. Então ficou muito fácil pra mim achar que você era uma pessoa fútil, que vivia de festa e de passear com as suas amigas divas.

Como resposta, Matheus afirmou que a situação é super comum, já que ele sempre foi visto como um menino rico e sem talento.

Por causa desse e de outros episódios, em que criticou pessoas, Luana resolveu apagar sua conta do Twitter, com apenas oito meses de uso.