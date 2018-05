'Não há neurônios na caixola', diz Britto Jr. Sobre Sabrina Sato

07/05/2018 | 13:27



Impossibilitada de fazer o "Programa da Sabrina" no estúdio por conta de uma gravidez de risco, a apresentadora Sabrina Sato foi entrevistada por Rodrigo Faro no hospital para o seu programa do sábado, 5, e revelou que está esperando uma menina.

Sabrina também recebeu R$ 150 mil de uma empresa para anunciar sua gravidez no Instagram, o que dividiu os seus seguidores nas redes sociais. Por conta deste excesso de exposição, o apresentador Britto Jr. fez duras críticas em seu Twitter à ex-colega de Record TV.

"Tudo por dinheiro! Nem que seja preciso passar vergonha e correr o risco de revelar ao público que não há neurônios na caixola", disparou o apresentador, concordando com um artigo que dizia a mesma coisa. Britto também chegou a responder seguidores que responderam ao tuíte.