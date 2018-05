Wozniacki e Sharapova vencem e vão às oitavas no Torneio de Madri

07/05/2018 | 13:29



Ex-líderes do ranking da WTA, a russa Maria Sharapova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki garantiram vaga nas oitavas de final do Torneio de Madri nesta segunda-feira. Sharapova eliminou a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, enquanto Wozniacki teve mais dificuldade, mas passou pela australiana Ashleigh Barty em três sets: 6/2, 4/6 e 6/4.

Segunda cabeça de chave na capital espanhola, Wozniacki precisou de 2h06min para eliminar Barty. A número 2 do ranking levou um susto no segundo set, mas confirmou o favoritismo sabendo atacar o serviço da adversária. Afinal, confirmou cinco as oito oportunidades de quebra que teve.

Nas oitavas de final, Wozniacki terá pela frente a holandesa Kiki Bertens. Número 20 do ranking, ela surpreendeu a favorita Anastasija Sevastova, da Letônia, cabeça de chave número 15, ao vencer com tranquilidade por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h13min de jogo.

Já Sharapova teve bem mais facilidade que Wozniacki para confirmar sua quarta vitória em quatro partidas diante de Begu. A russa, 52.ª colocada do ranking, chegou a ter problemas no saque e cedeu uma quebra em cada set para a adversária, mas se recuperou bem e garantiu o triunfo ao confirmar cinco dos 10 break points que teve.

Agora, Sharapova terá pela frente nas oitavas a francesa Kristina Mladenovic. A número 22 do mundo suou, mas passou pela chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, em quase duas horas de partida.

No outro jogo já encerrado desta segunda-feira em Madri, a francesa Caroline Garcia confirmou o favoritismo diante da croata Petra Martic e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Na próxima fase, a sétima cabeça de chave terá pela frente quem passar do confronto entre a espanhola Lara Arruabarrena e a alemã Julia Goerges.