Emprego nas montadoras sobe 0,4% em abril ante março, mostra Anfavea

07/05/2018 | 13:20



Levantamento da Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no País, mostra que o emprego no setor subiu 0,4% na passagem de março para abril.

No total, as montadoras de veículos e fábricas de tratores agrícolas fecharam abril empregando 131,7 mil pessoas.

O número é 4,1% maior do que a ocupação registrada nessa indústria um ano antes.