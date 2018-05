Diretor sul-africano é morto por girafa durante filmagem na África do Sul

07/05/2018 | 12:14



Uma girafa matou o diretor sul-africano Carlos Carvalho, que filmava em um safári no noroeste de Joanesburgo, na África do Sul. A produtora CallaCrew diz que Carvalho dirigia um filme na fazenda Glen Afric, em Broederstroom, quando "teve um encontro fatal com uma girafa no set".

O diretor foi levado de avião para um hospital em Joanesburgo, mas morreu no mesmo dia. O incidente ocorreu na última quarta-feira, dia 2.

A mídia sul-africana diz que Carvalho estava próximo à girafa quando esta lhe atingiu com o pescoço. O site do Glen Afric promete aos turistas que "é possível chegar perto de um grande número de residentes do nosso safári".

A série de TV britânica "Wild at Heart" foi filmada na Glen Afric, que convida os visitantes a um passeio na área onde as filmagens ocorriam. Fonte: Associated Press.