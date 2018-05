Taylor Swift faz show particular para duas mil crianças adotadas

07/05/2018 | 12:11



Taylor Swift tirou o último sábado, dia 5, para fazer boas ações! Após visitar uma fã sua, que havia perdido um show dela por estar internada no hospital, a cantora convidou duas mil crianças e suas famílias adotivas para assistir ao último ensaio antes do início da turnê de seu álbum atual, Reputation.

Segundo relatos de alguns dos pais, a cantora não só fez uma performance de duas horas, como ainda ficou mais três horas tirando fotos com os pequenos e ainda assinando autógrafos, enquanto ainda dava pizzas a eles. Um dos pais escreveu o seguinte no Twitter:

Para famílias que adotaram ela fez um show particular, liberdade para passear no estádio dos Cardinals, comprou pizza para todo mundo, tirou foto com a gente e ainda deu autógrafos para todo mundo. Nossas meninas te amam!

Muito fofa, né?