Arthur Aguiar fala sobre ser pai: - É o maior sonho da minha vida

07/05/2018 | 12:11



Arthur Aguiar e Mayra Cardi anunciaram recentemente que estão esperando o primeiro filho! Por meio de um clipe, o casal contou que em breve o mundo conhecerá Sophia e o ator não poderia estar mais animado com este momento de sua vida. Durante sua participação no Domingão do Faustão no último domingo, dia 6, ele falou sobre o assunto ao apresentador, Fausto Silva:

- Tô preparado, tô preparado com certeza. É o maior sonho da minha vida, eu sempre quis ser pai, desde novo.

Faustão, então, o questiona se tudo está acontecendo um pouco rápido na vida dele. Arthur responde:

- As coisas tem acontecido de uma maneira bem bacana na minha vida, apesar de elas acontecerem uma forma um pouco mais rápida, elas acontecem de maneira bem consistente. Então eu tive a felicidade de conhecer a Mayra e a gente fala que foi um reencontro, porque parecia que a gente já se conhecia. A primeira vez a gente ficou horas conversando (...) e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito interessante, muito bacana entre a gente.

Por fim, conclui:

- E eu tô extremamente feliz de estar sendo pai pela primeira vez, tô realizando o maior sonho da minha vida, o maior desafio da minha vida, com certeza.