Jornalista lança livro que ajuda os pais a entenderem os adolescentes

07/05/2018 | 12:00







É dos 8 aos 12 anos que acontece o maior desenvolvimento do cérebro de um ser humano. É dos 8 aos 12 anos que o corpo muda numa velocidade assustadora (da voz até as espinhas) e que boa parte das meninas brasileiras vai menstruar pela primeira vez. É dos 8 aos 12 anos que quase todos os pais vão ceder e dar o primeiro smartphone ao filhos. É dos 8 aos 12 anos que eles mudam do ensino fundamental 1 ao fundamental 2. É dos 8 aos 12 anos que você deixa de ter uma criança pequena em casa mas ainda não tem um adolescente. Como lidar, afinal, com tantas mudanças em tão pouco tempo?

Em Pré-Adolescente: um guia para entender seu filho, lançamento da Globo Livros pelo selo Principium, Daniela Tófoli, jornalista especializada em família, disseca as transformações que acontecem no cérebro – e no corpo todo! – de quem tem entre 8 e 12 anos e, assim, mostra às famílias como lidar de forma mais tranquila com essa fase tão rica e desafiadora. “Falta muita informação para quem tem filhos dessa idade, parece que entramos em uma espécie de ‘limbo’, e a ideia do livro é mostrar o que está se passando com nossos filhos e como podemos ajudá-los a lidar com tantas novidades, dúvidas e inquietações”, diz Daniela.

Além do desenvolvimento físico e mental, temas como autoestima, bullying, distúrbios alimentares, tecnologia, ansiedade, namoro, sono, a relação com os pais e o papel dos amigos estão presentes na obra, sempre com uma linguagem fácil e com dicas práticas que podem ser adaptadas no dia a dia de cada família.

Para abordar todos esses assuntos, a autora entrevistou médicos, psicólogos, educadores e cientistas e compartilha os estudos e descobertas mais recentes com os leitores. “Não quero ditar regras, mas ajudar a refletir e também mostrar um novo modo de olhar aquele comportamento que até parece ser uma afronta mas que, no fundo, é só uma pequena parte do imenso percurso que é crescer”, afirma.

Sobre a autora:

Daniela Tófoli é jornalista há mais de 20 anos especializada nas áreas de parenting, comportamento, saúde e educação e trabalha há 10 anos na Crescer – marca da Editora Globo voltada para grávidas e pais de crianças até 8 anos. Atualmente, é Diretora de Grupo Crescer, TechTudo, Galileu, Monet e Casa e Jardim e escreve semanalmente o blog Mãe de Tween, para pais e mães com filhos entre 8 e 12 anos, no site do jornal O Globo. Mãe de uma pré-adolescente, é graduada em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero (SP), com cursos de Publishing em Revistas pela Yale University (EUA), de marketing para mães pela PME® Entreprises (EUA), de gestão avançada no APG do Amana-Key (SP) e de jornalismo feminino pela ESPM (SP).

