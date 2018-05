Putin promete reformas econômicas, ao assumir quarto mandato na Rússia

07/05/2018 | 11:34



Vladimir Putin assumiu nesta segunda-feira seu quarto mandato como presidente da Rússia e prometeu trabalhar em prol de uma agenda econômica que poderá, segundo ele, melhorar o padrão de vida por todo o país. Em uma cerimônia no Kremlin, Putin disse que a melhora econômica, após uma recessão em parte ligada a sanções internacionais, seria uma prioridade de seu próximo mandato de seis anos.

"Agora, precisamos usar todas as possibilidades existentes, primeiro de tudo para resolver questões internas urgentes de desenvolvimento, para rupturas econômicas e tecnológicas, para aumentar a competitividade nessas esferas que determinam o futuro", afirmou Putin em discurso a milhares de convidados. "Uma nova qualidade de vida, bem-estar, segurança e saúde do povo - esse é o principal hoje", argumentou.

Putin restaurou a importância da Rússia no cenário mundial por meio de ações militares, mas tem sido criticado por esforços inadequados para diversificar a economia russa para além de sua dependência das exportações de petróleo e gás e para desenvolver o setor manufatureiro.

Ele foi reeleito em março, com 77% dos votos. Putin tem sido o líder de fato da Rússia em todo o século atual. Deixou a presidência em 2008 por causa do limite de mandatos, mas foi nomeado primeiro-ministro e continuou a controlar o país, até retornar ao posto de presidente em 2012. Fonte: Associated Press.