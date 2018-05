Acordo nuclear com o Irã foi muito mal negociado, diz Trump

07/05/2018 | 11:18



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que o acordo sobre a questão nuclear do Irã foi "muito mal negociado". A declaração é dada dias antes do provável anúncio do governo americano sobre se continuará ou não a participar dessa iniciativa, que retirou sanções internacionais de Teerã em troca de maior controle sobre o programa nuclear do país persa. Isso pode levar o Irã a enfrentar mais dificuldades para exportar petróleo e consequentemente influir no mercado internacional da commodity.

"Os Estados Unidos não precisam da diplomacia obscura de John Kerry no muito mal negociado acordo com o Irã. Ele foi um dos que criaram a CONFUSÃO em primeiro lugar", afirmou Trump, referindo-se ao ex-secretário de Estado americano, membro do oposicionista Partido Democrata. Trump fez a declaração em sua conta oficial no Twitter.