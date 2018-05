Após acidente, Fábio Assunção volta a dirigir e é visto com Maria Ribeiro

07/05/2018 | 11:11



Fábio Assunção já está dirigindo outra vez. De acordo com o jornal Extra, o ator foi visto deixando um restaurante no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, dirigindo um carro prata, na madrugada de sábado, dia 5, para domingo. Ele estava acompanhado de Maria Ribeiro, apontada como sua namorada.

O flagra aconteceu dois dias após o ator de Onde Nascem os Fortes ter sido detido em São Paulo após se envolver num acidente de trânsito. O ator teria se recusado a fazer teste do bafômetro e apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia militar.

Assunção ainda desembolsou cerca de 47 mil reais para pagar fiança e ser solto. Após audiência de custódia, ele obteve liberdade provisória e terá que comparecer a todas as etapas do processo quando for intimado.