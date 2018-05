Obituário - 7 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/05/2018 | 08:52



Santo André



Elvira Marchi Parmegiani, 100. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 9 de abril, em Vinhedo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Altair Bena da Cruz, 95. Natural de Cravinhos (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Angiolina Grassi Saracino, 95. Natural da Itália. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.



Eulália Lopes, 94. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 25 de abril, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Durval Didoni, 90. Natural de Salto (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 8 de abril, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Nair Bernardo Silvério de Oliveira, 88. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 14 de abril. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Carmen de Andrade Montagner, 87. Natural de Santo André. Residia na Cidade Universitária de Campinas (SP). Residia em Campinas (SP). Dia 10 de abril. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Alcides Assis, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 28 de abril, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Antonia Balbino Pinto, 84. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Dilza da Silva de Godoy, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 28 de abril. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Nelson Rodrigues Cachucho, 81. Natural de Bauru (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.



José Gomes, 79. Natural de Crato (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 7 de abril, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



José Martiliano Pinheiro, 75. Natural de Poções (BA). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Pascoal Bayarri Farras, 74. Natural da Espanha. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19 de abril, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Marlene Teixeira Coelho de Freitas, 65. Natural de Santo André. Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara (SP). Dia 8 de abril, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Norberto Bassanello, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Pilar, em Santo André. Gerente de estacionamento. Dia 5. Jardim da Colina.



Marcos Roberto Santos Nogueira, 49. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Rosália Quartararo Pelosini, 98. Natural da Itália. Residia no Jardim Maria Cecília, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Clemente Marques Pereira, 74. Natural de Elói Mendes (MG). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5, em Diadema. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Maria Ornellas Almeida Garbo, 101. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 13 de abril. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Thamon Yang Jacinto, 23. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 5, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Diadema



Maria de Lurdes Andrade, 87. Natural de Ibitiara (BA). Residia na Vila Élida, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Francisco Ribeiro de Moura, 61. Natural de Matões (MA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Sônia Regina Lanssoni, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Edson Alves Rosa, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.



Cleide Santos de Sousa, 37. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal.



Mauá



Iracy Vieira, 88. Natural de Birigui (SP). Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.



João Carlos Brasil Soares Ribeiro, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Silmara Soares da Silva, 46. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina. Dia 26 de abril .Cemitério da Saudade, Vila Assunção.