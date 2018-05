Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira e vão até o dia 18

07/05/2018 | 08:38



As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam às 10h desta segunda-feira, dia 7, e vão até o dia 18 de maio. Mesmo o candidato que pediu isenção da taxa de inscrição deve se inscrever na Página do Participante, na internet. O pagamento da taxa (R$ 82) para os não isentos pode ser feito até dia 23. Para a inscrição, o participante deve apresentar o número do CPF e do documento de identidade.

Para fazer a inscrição, o participante deverá apresentar o número do CPF e do documento de identidade. Também deve criar uma senha - que, junto com o número de inscrição deverão ser anotados em local seguro, já que serão solicitados para o acompanhamento da situação da inscrição do candidato na página do participante. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.