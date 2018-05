No Show dos Famosos, Silvero Pereira perde a liderança após interpretar Gal Costa

07/05/2018 | 08:11



Silvero Pereira se apresentou como Gal Costa na noite do último domingo, dia 6, na terceira rodada do Show dos Famosos. No grupo 2, o ator cantou Festa do Interior e acabou recebendo críticas dos jurados. - Como o Miguel falou da outra vez, eu não venho para cá sem propósito. Essa música é de 82, foi o ano que eu nasci, disse ele. Ao final da apresentação, Silvero ainda homenageou o Nordeste: -Eu disse no final (da apresentação) o nome da minha mãe, o nome do meu pai como homenagem para todo mundo que vive no interior, na colheita e que reza todo dia para a chuva trazer a alegria e fazer a festa. Claudia Raia explicou sua nota ao competidor: - Te dei 9.9 da outra vez e quase levei um tapa na cara. Porque te elogiei horrores, mas as pessoas te amam num grau que é uma loucura. Eu acho o seguinte da sua performance de hoje: a voz da Gal é muito aguda, me incomodou bastante, não sei o que foi, se foi a escolha do tom, mas sua voz soou muito mais grave. Sua emissão de voz estava muito escura, por isso te dou 9.5 . Silvero ficou na última colocação com 117 pontos.

Em seguida, Sandra de Sá surgiu no palco como Aretha Franklin cantando I''ll Say a Little Prayer. Bastante elogiada, a cantora disse que Aretha é muito diferente dela. Claudia Raia não perdeu a chance de elogiá-la: -Uma diva , você canta lindo isso tudo, que prazer ver essa sua performance. Você está a cara da Aretha. -Te ver fazendo com essa categoria, elegância, que bom que você acreditou na disciplina, porque ela paga: nota 10, disse Miguel Falabella ao elogiar a postura de Sandra de Sá, que conquistou o segundo lugar com 117,5 pontos.

Mas o show da noite ficou por conta de Helga Nemeczyk que apareceu de Ana Carolina e foi aplaudida de pé pela plateia ao cantar a música Garganta. Ao final da apresentação, a atriz, que ficou na primeira colocação com 118 pontos, comentou: -Eu sou muito fã da Ana Carolina. Essa música marcou meus 20 anos, uma fase da minha vida que eu estava descobrindo as coisas. Espero que ela tenha gostado. Claudia Raia não poupou elogios à Helga: -Está todo mundo arriscando de maneira muito corajosa. É muito difícil manter do começo ao fim da música, o gestual era igual, o olhar, é uma loucura, fiquei quase a fim dela.

Paulo Ricardo foi o último a se apresentar e levou todo mundo ao delírio ao homenagear os Mamonas Assassinas. Na pele de Dinho, o cantor se cantou Pelados em Santos e deixou um clima de nostalgia no palco do Domingão. Até o apresentador Faustão resolveu comentar a apresentação do cantor e avaliou: -Raramente eu dou opinião aqui, mas você hoje soltou a franga, abriu a porta e entendeu o espírito desse quadro. Com 117,2 pontos, o cantor ficou no terceiro lugar da classificação geral.