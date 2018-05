Reservas internacionais da China atingem menor nível em 5 meses

07/05/2018 | 06:32



As reservas internacionais da China atingiram em abril o menor nível em cinco meses, à medida que o dólar se valorizou, segundo dados publicados hoje pelo banco central chinês (PBoC).

No mês passado, as reservas sofreram queda de US$ 17,968 bilhões, a US$ 3,125 trilhões, depois de aumentarem US$ 8,34 bilhões em março. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal haviam previsto redução menor em abril, de US$ 13 bilhões.

O regulador de câmbio chinês, conhecido como Safe, atribuiu o resultado de abril à valorização do dólar ante outras moedas principais e à precificação de mercado de ativos que compõem as reservas.

O dólar avançou 1,1% frente ao yuan no último mês, de acordo com a Wind Information. Já o índice DXY do dólar acumula ganhos de mais de 3% desde sua mínima mais recente, atingida em 16 de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.