Dirigentes do Banco do Japão temem efeitos de política acomodatícia, mostra ata

07/05/2018 | 05:03



Alguns dirigentes do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) continuaram mostrando temores em relação a possíveis efeitos colaterais da política monetária ultra-acomodatícia do banco central japonês, segundo ata da reunião da instituição de 8 e 9 de março.

Para eles, o BoJ precisa conduzir uma avaliação abrangente do impacto do relaxamento monetário, informa o documento, que foi divulgado no fim da noite de ontem.

De qualquer forma, a ata mostra que a maioria dos dirigentes do BoJ defende que, por enquanto, a instituição mantenha sua agressiva política de estímulos.

O documentou revela ainda que alguns dirigentes do BoJ esperam que o BC japonês reafirme sua política acomodatícia de forma mais clara, uma vez que investidores continuam especulando sobre uma possível mudança no sentido de apertar as condições monetárias. Fonte: Dow Jones Newswires.