Fernando é acusado de filmar ginastas

Angelo Verotti

Do Diário do Grande ABC



06/05/2018 | 23:57



A situação do técnico Fernando de Carvalho Lopes, acusado de abuso sexual e assédio moral por ao menos 40 ex-ginastas, parece se complicar a cada dia. Ontem, segundo reportagem exibida pelo Fantástico, da Rede Globo, quatro ex-comandados pelo treinador afastado do Mesc (Movimento de Expansão Social Católica) revelaram ter sido filmados e fotografados pelo técnico nas dependências do clube, em São Bernardo, na casa dele e também em viagem para competição. As acusações contra ele englobam o período entre 1999 e 2016. Se confirmadas podem render ao treinador pena de quatro a oito anos de cadeia para cada criança que tenha o caso confirmado.



“Ele pegou o celular, abaixou o meu short durante o abuso e fotografou”, disse um deles, que já prestou depoimento à polícia, a exemplo dos outros três. “Ele fotografou o meu pênis enquanto estava dormindo. Achou que eu estava dormindo”, completou ele, que teria 10 anos na época.



Outro ex-atleta revelou que em uma ocasião o treinador deixou a câmera na banheiro enquanto ele tomava banho. Ao ser questionado sobre o equipamento, Fernando teria dito que a câmera estava carregando. “Mas estava gravando”, afirmou ele, que treinou com o técnico entre os 7 e os 17 anos.



Outro deles afirmou ter sido abusado pelo treinador após ter se contundido durante treino em viagem para competição. “Bati o meu pênis na barra e estava doendo. Ele disse que tinha uma pomada. Fomos ao banheiro do hotel. Começou a manipulá-lo. Em nenhum momento indicou me levar a um médico”, destacou.



Na sexta-feira, Fernando foi surpreendido na casa dos pais – onde também reside, no bairro Assunção, em São Bernardo –, por policiais civis que cumpriram mandado de busca e apreensão. Foram levados CDs, DVDs, pen drives, HD externo e fita cassete para averiguação.



O treinador, que reafirma ser inocente, não respondeu aos questionamentos da reportagem da TV Globo. O treinador não foi convocado pela delegada Teresa Alves de Mesquita Gurian, da Delegacia de Defesa da Mulher, mas deve depor no próximo dia 17.