Durant volta a brilhar, Warriors vence Pelicans e se aproxima da final do Oeste

06/05/2018 | 22:47



Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors se recuperou da derrota no jogo 3 e voltou a vencer o New Orleans Pelicans na noite deste domingo. Sob o comando de Kevin Durant e com uma defesa sólida, o time da Califórnia venceu o jogo 4 da série por 118 a 92, fora de casa, abriu 3 a 1 no confronto dos playoffs e está perto da final da Conferência Oeste.

A série melhor de sete jogos pode ser definida já na próxima terça-feira. Se vencer a partida, que será disputada em casa, em Oakland, o Warriors vai à final pela quarta vez consecutiva.

Kevin Durant reassumiu seu protagonismo e foi o grande nome do jogo. Depois de apresentar dificuldade para pontuar no jogo anterior, foi o cestinha da partida com 38 pontos, pegou nove rebotes e ainda deu cinco assistências. Brilhou, sobretudo, no terceiro quarto, quando a equipe deslanchou e ele marcou 13 pontos.

No total, converteu 15 dos 27 arremessos que tentou e teve sua maior pontuação nos playoffs da atual temporada. Seus companheiros não ficaram muito atrás. Stephen Curry anotou 23 pontos, sendo nove deles em bolas de três, e Draymond Green quase alcançou um "triple-double", com oito pontos, nove rebotes e nove assistências.

Curry, aliás, viveu uma noite histórica. O armador acertou três bolas de três neste domingo e chegou à marca de 325 na carreira, deixando o argentino Manu Ginóbili para trás para ser o terceiro jogador com mais bolas de três em playoffs. Está atrás apenas de Ray Allen (385) e LeBron James (346).

Além do desempenho em alto nível do Warriors, um fator determinante para o resultado foi a atuação apagada de alguns jogadores do Pelicans que brilharam no jogo 3. Casos de Rajon Rondo e Jrue Holiday. Depois de acertar 21 assistência na partida anterior, Rondo não foi bem e Holiday até teve boa pontuação - anotou 19 pontos - mas não foi protagonista na defesa e não conseguiu anular Durant, como fez anteriormente.

O único que se sobressaiu pelo lado do Pelicans foi Anthony Davis, que se esforçou muito para marcar 26 pontos e pegar 12 rebotes, além de dois tocos. Foi o destaque no segundo quarto, quando ajudou o time a reduzir a vantagem para quatro pontos. O time de New Orleans, contudo, não foi capaz de liderar o placar em nenhum momento.

Depois do segundo período, Durant superou a marca dos 20 pontos e coordenou o Warriors na vitória, que foi bem administrada nos dois últimos quartos e aproximou a equipe de disputar a quarta final consecutiva da Conferência Oeste.