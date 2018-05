A vez do esporte

Ademir Medici



Rio Grande da Serra, 1º de maio. Desfile cívico, militar e... esportivo. Esta é a seleção de hoje, esportistas da cidade posando na Avenida Dom Pedro I. A moça com a camiseta do Diário. O menino equilibrando uma bola. Os pequenos judocas. Professores do São Bernardo, do Azulão e a coordenadora do Tigrinho.

Legal observar clubes do Grande ABC investindo em escolinhas de Rio Grande da Serra. Willian, de Ribeirão Pires, e David Luiz, de Diadema, revelados no Grande ABC, são nomes internacionais no futebol. Chegaram à Seleção. Logo, logo, Rio Grande da Serra também revelará seus craques.

Desfilamos em Rio Grande da Serra, no solo histórico cantado pela Dra. Gisela. Amanhã tem mais.

Diário há 30 anos

Sábado, 7 de maio de 1988. Ano 30 – Edição 6746

Manchete – (José) Sarney (presidente da República) desafia a CPI da Corrupção

Grande ABC – Donos das 800 oficinas mecânicas da região criam associação.

Exemplo – Em Mauá, pais e alunos assumem a faxina da Escola Estadual Visconde de Mauá. Faltam serventes. Até o diretor, Antonio Milanesi, participou.

Memória – Parada de tropeiros em Rio Grande da Serra.

Guido Fidelis (crônica) – O incrível acervo do Museu do Sarney

Em 7 de maio de...

1918 – Anúncio. Vende-se uma casa assobradada em Ribeirão Pires com o respectivo terreno. Informações com o agente postal da localidade.

A guerra. Do noticiário do Estadão: submarino alemão afundado.

Nota – Os jornais traziam artigos prevendo o fim próximo da guerra.

1958 – Fundado o Volkswagen Clube.

Hoje

- Dia do Oftalmologista

- Dia do Silêncio

- Dia Nacional da Prevenção da Alergia

Santos do dia

- Flávia Domitilia. Viveu no século 1. Uma nobre na época do Império Romano, convertida ao cristianismo e por isso exilada na ilha de Ponza. Ali sofreu martírio por se manter firme em suas convicções cristãs. Sobre ela escreveu São Jerônimo.

Colaboração: padre Evaldo César de Souza, CSsR

- Augusto

- Gisela

- Juvenal

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 7 de maio:

- Em São Paulo, Boraceia, elevado a município em 1959, quando se separa de Itapuí, na região de Jaú.

- Em Pernambuco, São Francisco

- No Mato Grosso, Colíder

- No Rio Grande do Norte, Guamaré, Lagoa Salgada e Rio Grande do Norte

- Na Paraíba, Massaranduba e Pedra Grande

- Em Minas Gerais, Pedralva

- No Rio de Janeiro, Rio Bonito

- Em Santa Catarina, São Joaquim

Fonte: IBGE