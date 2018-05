Internos se rebelam na Fundação Casa em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



07/05/2018 | 07:10



Por volta das 18h30 de ontem, internos da unidade de São Bernardo da Fundação Casa (Rua Servidão Particular, 112) fizeram rebelião. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que afirmou, por volta das 20h40, que a situação já havia sido controlada. Não houve reféns. O espaço conta com 122 internos.

Não é a primeira vez que internos da Fundação Casa da região se rebelam. Em 2012, na mesma unidade, 36 internos fugiram, sendo que 12 foram recapturados no mesmo dia. Em 2013, no mesmo local, houve tentativa de rebelião com 34 internos. Também em 2013, Mauá protagonizou o mesmo problema. No mesmo ano, cerca de 45 menores da unidade de Santo André se rebelaram seis meses após inauguração do espaço.