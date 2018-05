Sport vence Bahia na Ilha do Retiro e embala no Brasileirão

06/05/2018 | 21:21



O Sport embalou e foi buscar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, pela quarta rodada, o time pernambucano derrotou o Bahia, por 2 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife. Com o resultado, o Sport pegou o elevador na classificação e subiu para o oitavo lugar, com sete pontos. O Bahia, por outro lado, caiu para o 15º lugar, próximo da zona de rebaixamento, com quatro pontos.

Na Ilha do Retiro, os primeiros minutos tiveram cara de clássico, com equilíbrio, estudo entre as equipes e chances de gol. O Bahia tentou surpreender o adversário e assustou em cabeçada de Elton e finalização de Edigar Júnio.

O Sport demorou a se soltar, mas quando conseguiu jogar levou perigo a Douglas Friedrich. O goleiro precisou trabalhar aos 21 minutos em finalização firme de Marlone. Apesar das chances raras, o Sport mandava no jogo, ocupando mais o campo de ataque.

No final do primeiro tempo, em uma falha conjunta da defesa baiana, os donos da casa abriram o placar. Aos 44 minutos, depois de cruzamento da esquerda, Lucas Fonseca tentou cortar, mas colocou contra a própria meta, carimbando a trave. Douglas Friedrich tentou fazer o desvio, mas acabou empurrando para as redes.

O gol animou o Sport, que voltou para o segundo tempo com tudo e ampliou logo aos quatro minutos. Depois de cobrança de escanteio, a bola é desviada na primeira trave e sobra pra Claudio Winck bater de primeira para o fundo das redes.

Com a enorme desvantagem, o Bahia foi obrigado a mexer no time. Régis e Ítalo, contratado junto ao Bragantino, foram a campo. As trocas surtiram efeito. Em seu primeiro toque na bola, Régis apareceu dentro da área para completar cruzamento da direita e carimbou a trave em finalização de primeira.

As coisas pareciam ter melhorado para o Bahia, que conseguiu equilibrar as ações. Mas, com menos de dez minutos em campo, Ítalo tomou dois cartões amarelos e foi expulso, deixando os visitantes com um a menos. Logo na sequência Everton Felipe finalizou com força de fora da área e obrigou Douglas a fazer boa defesa. No rebote, Fellipe Bastos teve a oportunidade, mas chutou em cima do goleiro do Bahia. Com um a mais, o Sport controlou o restante do duelo e encaminhou a vitória sem grandes problemas.

O Bahia tem uma semana corrida pela frente. Na próxima quarta-feira, encara o Vasco, às 21h45, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No próximo domingo, o adversário será o São Paulo, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador (BA). No mesmo dia, às 11 horas, o Sport visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 x 0 BAHIA

SPORT - Maílson; Claudio Winck (Fabrício), Ernando, Ronaldo Alves e Sander; Anselmo, Fellipe Bastos, Neto Moura (Éverton Felipe), Gabriel e Marlone; Rogério (Carlos Henrique). Técnico: Claudinei Oliveira.

BAHIA - Douglas; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Vinícius (Régis) e Zé Rafael (Ítalo); Élber e Edigar Junio (Júnior Brumado). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Diego (contra), aos 44 minutos do primeiro tempo. Cláudio Winck, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Sander (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Ítalo (Bahia).

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ)

RENDA - R$ 249.050,00

PÚBLICO - 15.165 pagantes.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE)