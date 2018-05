Com show de Maicon, Grêmio arrasa o Santos e se reabilita no Brasileirão

06/05/2018 | 21:12



Comandado por Maicon, o Grêmio não tomou conhecimento do Santos e arrasou o time paulista por 5 a 1 na noite deste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pela quarta rodada da competição nacional, foi construído com dois gols de Maicon, e outros de Everton, André e Arthur. Jean Mota fez o gol solitário dos santistas.

A segunda vitória no torneio, que vem após a derrota para o Botafogo, leva o time gaúcho à quinta posição, agora no grupo dos seis times que somam sete pontos na tabela. O Santos, por outro lado, permanece com três pontos e está próximo da zona de rebaixamento. É importante ressaltar que o time da Vila Belmiro tem um jogo a menos, a ser a realizado contra o Vasco e ainda sem data definida pela CBF.

Em campo, o time do técnico Renato Gaúcho construiu o placar naturalmente. Abriu o placar em um chute indefensável de Maicon no ângulo de Vanderlei. Levou o empate, mas não se abalou e, ao seu estilo, colocou a bola no chão para marcar os outros quatro gols de pé em pé e envolvendo o adversário.

Os dois times têm compromisso pelas oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana. Na quarta-feira, após vencer a primeira partida por 2 a 0, Grêmio faz o jogo de volta contra o Goiás, na Arena Grêmio, enquanto o Santos recebe o Luverdense na Vila Belmiro, na quinta-feira.

No Brasileirão, o Grêmio faz o clássico contra o Internacional em sua arena, na abertura da quinta rodada, sábado, às 16 horas. Já o Santos tenta se reabilitar contra o Paraná no domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro.

O JOGO - No reencontro entre Luan e Eduardo Sasha, que se envolveram em polêmicas após provocações na temporada passada, quando Sasha ainda defendia o Internacional, melhor para o gremista, que não brilhou desta vez mas ajudou seus companheiros a vencerem a segunda partida no Brasileirão.

Maicon foi quem roubou a cena. O capitão gremista acertou um lindo chute no ângulo esquerdo de Vanderlei e abriu aos 30 minutos o caminho para o que seria uma vitória arrasadora. Dois minutos depois, o Santos foi ao ataque e empatou com Jean Mota, em chute que desviou em Kannemann. No entanto, a produção ofensiva do time paulista se limitou ao gol de Jean Mota.

A equipe gaúcha chegou ao segundo gol de pé em pé. A bola chegou em Léo Moura, que cruzou para Everton girar dentro da área e bater no canto para recolocar o Grêmio à frente do placar no último lance da etapa inicial.

Na volta do intervalo, os mandantes seguiram envolvendo o adversário, que mostrava pouca criatividade e se via encurralado na defesa. Intenso nos dois campos, os gremistas não demoraram a ampliar. O terceiro saiu novamente dos pés de Maicon, em bela cobrança de falta que passou por cima da barreira e venceu Vanderlei aos nove minutos. Detalhe: o meia havia marcado apenas dois gols em toda sua trajetória com a camisa do Grêmio até então.

Aos 24, André, ex-jogador do Santos, desviou cruzamento de Ramiro de cabeça para o gol e transformou a vitória em goleada. Aos, 34, quando Renato já havia tirado alguns titulares de campo, Everton rolou para Arthur bater colocado e sacramentar o triunfo.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 5 x 1 SANTOS

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura (Madson), Pedro Geromel, Kannemann e Cortez (Marcelo Oliveira); Maicon , Arthur, Everton, Ramiro e Luan; André (Jael). Técnico: Renato Gaúcho.

SANTOS - Vanderley; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison, Léo Cittadini (Copete) e Jean Mota; Rodrygo (Vitor Bueno), Gabriel (Arthur Gomes) e Eduardo Sasha. Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Maicon, aos 30, Jean Mota, aos 32, e Everton, aos 46 minutos do primeiro tempo. Maicon, aos 9, André, aos 24, e Arthur, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramiro (Grêmio); Lucas Veríssimo, Dodô e Alison (Santos).

ÁRBITRO - Pericles Bassols Pegado Cortez (PE).

RENDA - R$ 822.996,00.

PÚBLICO - 25.779 pagantes (27.844 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).